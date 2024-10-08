Грушко: разговоры о НАТО нужны для сохранения Украины наконечником против России

Постоянные разговоры о движении Украины к членству в НАТО нужны для сохранения Киева в качестве наконечника в гибридной войне против России, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Александр Грушко.
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