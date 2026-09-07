A Nepal glacier disaster renews the question of why Korean builders keep going to extremes

Kathmandu is a place most Koreans know only through Um Hong-gil, the mountaineer who, in 2007, became the first to summit all 16 of the world's 8,000-meter peaks.
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