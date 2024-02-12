Самые обидные нарушения ПДД в России

Нарушения ПДД РФ допускают рано или поздно все водители, конечно если за свои нарушения ПДД водитель получает штраф это обидно, но ему будет вдвойне обидно, если нарушение ПДД РФ допустит не он, а его пассажир, но оштрафуют водителя.