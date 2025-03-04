Захарову удивило незнание главы МИД Израиля о героизации Бандеры на Украине

Удивление неосведомленностью министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара о факте героизации на Украине пособника нацистов Степана Бандеры выразила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 4 марта в своем Telegram-канале.
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