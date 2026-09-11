Умное кольцо и нейроимплант: что покажут на чемпионате по кибатлетике

Центр ассистивных технологий «Феникс» появился на ВДНХ в 2023 году и сначала был сосредоточен на разработках для реабилитации — протезах, экзоскелетах, креслах-колясках и других устройствах, которые помогают компенсировать или восстанавливать функции организма.