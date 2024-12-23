Ставропольские энергетики устроили голый корпоратив

В Минеральных Водах местные энергетики устроили голый корпоратив и пригласили на него танцовщицу. Та исполнила откровенный номер, участником которого стал человек, похожий на начальника Горэлектросетей Алексея Ротенко, сообщило издание «Блокнот».
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