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Петербургский дневник

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NBC News: Иран готов подписать с США ядерную сделку в обмен на снятие санкций

NBC News: Иран готов подписать с США ядерную сделку в обмен на снятие санкций

Власти страны обязуются избавиться от своих запасов высокообогащенного урана Правительство Ирана готово подписать с Соединенными Штатами ядерную сделку на определенных условиях в обмен на снятие экономических санкций.

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