Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 577 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Симоненко
    Если бы Сталин "шагал по Стране" ЭТОГО бл...тва в России НЕ БЫЛО! Если бы он действительно СТАЛ шагать, то СВО уже на...Либералов корежит...
  • Татьяна Кибишева
    Забыли написать когда и кто будет исполнять все эти 38 пунктов.Произвол судебных...
  • Александр Ляшенко
    Что сказать то хотел? Пиарщик сраный, фото  толи на паспорт то ли на плиту? (Польша): Русски...

Северокорейские «ихтамнеты»: названо место, где могут сражаться с ВСУ бойцы из КНДР

Северокорейские «ихтамнеты»: названо место, где могут сражаться с ВСУ бойцы из КНДР

Сплошные плюсы для России Как удачно совпало: президент России Владимир Путин внес на ратификацию Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который предусматривает военную и иную помощь одной из стран в случае нападения на другую, а гражданин Украины Зеленский заявил, что «КНДР активно включается в войну на стороне РФ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Василий Топчий
Не верю. Путин не пойдёт на это.
Ответить
6 час.
мЗ
мирас Закироув
Круто, понравились барабаны, свистки и места приложения!👍
Ответить
5 час.
Иван Иваныч
а чаго там крутого это же ПИАНЭРИЯ, в начале 70 - х, мы бегая басотой, так пионеров прикалывали)))
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх