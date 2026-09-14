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Специалист Белогорьев: запасы газа в Европе к ноябрю могут достичь лишь 75%

Специалист Белогорьев: запасы газа в Европе к ноябрю могут достичь лишь 75%

Директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев допустил, что запасы газа в европейских подземных хранилищах к 1 ноября удастся довести лишь примерно до 75% номинальной мощности.

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