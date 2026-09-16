Вячеслав Володин рассказал о законодательных решениях, направленных на совершенствование миграционной политики

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем канале в МАХ напомнил, что «в сентябре вступил в силу федеральный закон, направленный на совершенствование миграционной политики».
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Переведу пожалуй с ублюдского на человеческий? Любая чахоточная тварь, хоть с чёрной оспой, хоть с открытой формой туберкулёза, хоть с Эбола лихорадкой, хоть с чумой ... Может ПО ЗАКОНУ дегенератов болтаться бесконтрольно по нашим городам и весям? А потом раствориться среди мигрантского стада и делать то же самое, но уже беззаконно? И ВОТ ТУТ ... АПЛОДИРУЕМ, АПЛОДИРУЕМ?