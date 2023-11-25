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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Айлендерс» провели почти весь матч против «Оттавы» (5:3) с 4 защитниками из-за травм Пелека и Ао. Романов отыграл 30 минут

В начале первого периода из-за травм выбыли сразу 2 игрока обороны клуба с Лонг-Айленда – Адам Пелек (сыграл 0:55) и Себастьян Ао (01:28).

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