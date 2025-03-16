В приложения аренды самокатов призвали добавить тест на знание ПДД

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил дополнить виртуальные приложения — сервисы аренды СИМ обязательным просмотром обучающих роликов и кратким тестом на знание ПДД, без успешного прохождения которого аренда будет невозможной.
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