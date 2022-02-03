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РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков из-за долгов перед сыном Тихонова

РФС удовлетворил заявление полузащитника хабаровского СКА Михаила Тихонова, сына Андрея Тихонова, о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора с его предыдущим клубом – «Химками».

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