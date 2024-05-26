РЖД не хватает коммуникаций. Леса Карелии уступят место порту. Левитин даст FESCO совет. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе были планы РЖД заменить все смартфоны работников на отечественные, жалобы монополии на слабую маршрутизацию перевозок на Восточном полигоне и слухи о назначении советника президента Игоря Левитина в СД FESCO.
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