На востоке Китая прогремел взрыв на химическом заводе

В Китае произошел взрыв на химическом предприятии. На месте работают экстренные службы. Как сообщает Центральное телевидение КНР, ЧП произошло на заводе, расположенном в городском уезде Гаоми в провинции Шаньдун на востоке страны.
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