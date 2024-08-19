Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Дмитрий Бакланов
    Желтая пресса. Статью из любого события и желательно с отрицательной эмоциональной оценкой. А вот порадоваться за доп...Позор Ярославля: ...
  • Поля Русс
    А ДУМА ДУМАЕТ..."МУДРЕЦЫ"...ЗАКОН О ПРОХОЖДЕНИИ В ТАКСИ  МЕДОСМОТРА , ИМЕЮТ ЛИ РАЗРЕШЕНИЕ... ПЕРЕД ЕЗДКОЙ ВРОДЕ БЫ ХО...Грязь на прилавке...
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"Северные потоки" взорвал Зеленский: В море найден его паспорт

"Северные потоки" взорвал Зеленский: В море найден его паспорт

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАД Об альтернативных вариантах кандидатуры на пост президента Украины сообщили в Службе внешней разведки России.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Как бы России успеть до штатов прищучить двух ze???
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12 час.
Наталия
Получается, что Зеленского уже окончательно  приговорили. Для них главное, чтобы он не попал живым  в руки наших спецслужб, слишком много знает. А для него это был бы самый лучший выход, хотя бы жив остался.
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10 час.
Александр Бабин
Выдержка из записок пациента шестой палаты
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6 час.

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