КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАД Об альтернативных вариантах кандидатуры на пост президента Украины сообщили в Службе внешней разведки России.
"Северные потоки" взорвал Зеленский: В море найден его паспорт
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Как бы России успеть до штатов прищучить двух ze???
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12 час.
Наталия
Получается, что Зеленского уже окончательно приговорили. Для них главное, чтобы он не попал живым в руки наших спецслужб, слишком много знает. А для него это был бы самый лучший выход, хотя бы жив остался.
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10 час.
Александр Бабин
Выдержка из записок пациента шестой палаты
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6 час.
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