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Военное обозрение

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ВСУ утверждают, что якобы сбили 33 из 37 атаковавших украинские объекты российских БПЛА

ВСУ утверждают, что якобы сбили 33 из 37 атаковавших украинские объекты российских БПЛА

Командование воздушных сил Украины в привычном репертуаре отчитывается об «успехах».

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