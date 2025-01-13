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Bloomberg: Индия не будет принимать танкеры, попавшие под санкции США

Bloomberg: Индия не будет принимать танкеры, попавшие под санкции США

По данным агентства, страна может отдать предпочтение поставщикам с Ближнего Востока. Однако, если Индия пойдет на такой шаг, она лишится скидок, которые предоставляла Россия Индия откажет в разгрузке нефти танкерам теневого флота России под санкциями.

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