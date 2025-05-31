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Богомаз: Пострадавшим при крушении моста в Брянской области оказывается помощь

Богомаз: Пострадавшим при крушении моста в Брянской области оказывается помощь

Богомаз: Пострадавшим при крушении моста в Брянской области оказывается помощь Обложка © Shutterstock / FOTODOM / love4aya В Брянской области произошло обрушение моста в Выгоничском районе, повлёкшее за собой дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и железнодорожного состава.

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