Александр Большунов-старший: «Очень переживал, чтобы Саша случайно не подвел команду, но ему все удалось в этой гонке»

Александр Большунов-старший поделился эмоциями после победы российской команды в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

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