Депутат Госдумы Евгений Попов подал документы для участия в выборах депутатов Государственной Думы IX созыва

Депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Евгений Попов 20 июля подал документы в окружную избирательную комиссию для переизбрания по Кунцевскому одномандатному избирательному округу города Москвы на выборах в Госдуму в сентябре 2026 года.