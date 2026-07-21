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СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ

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Депутат Госдумы Евгений Попов подал документы для участия в выборах депутатов Государственной Думы IX созыва

Депутат Госдумы Евгений Попов подал документы для участия в выборах депутатов Государственной Думы IX созыва

Депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Евгений Попов 20 июля подал документы в окружную избирательную комиссию для переизбрания по Кунцевскому одномандатному избирательному округу города Москвы на выборах в Госдуму в сентябре 2026 года.

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