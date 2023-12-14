Власти Челябинска рассказали, когда откроют главный ледовый городок

Ледовый городок на площади Революции в Челябинске откроют за четыре дня до нового года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», торжественное открытие главного ледового городка Челябинска намечено на среду, 27 декабря.
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