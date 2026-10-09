Угрозы перед смертью: звездного хирурга убили на глазах у пациентов в клинике

В Испании 18-летний швед застрелил 57-летнего пластического хирурга Александра Аслани в основанной им клинике на глазах у пациентов.
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