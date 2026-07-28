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В России создали первый космический двигатель на криптоне

В России создали первый космический двигатель на криптоне

www.globallookpress.com/Chris Williams/NASA Инженеры-конструкторы Московского авиационного института и Московского физико-технического института создали новый космический плазменный двигатель, работающий на криптоне.

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