В России создали первый космический двигатель на криптоне

www.globallookpress.com/Chris Williams/NASA Инженеры-конструкторы Московского авиационного института и Московского физико-технического института создали новый космический плазменный двигатель, работающий на криптоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии