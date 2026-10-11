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Золотые правила: как лучше инвестировать в главный драгметалл

Золотые правила: как лучше инвестировать в главный драгметалл

Золото традиционно считается главным драгметаллом и «тихой гаванью» для инвестиций. Однако, как и любой другой финансовый инструмент, имеет свои особенности, которые важно понимать при планировании вложений в него.

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