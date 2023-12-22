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В Татарстане автоинспекторы помогли вызволить из снежного плена большегруз, угодивший в кювет

В Татарстане автоинспекторы помогли вызволить из снежного плена большегруз, угодивший в кювет

В Республике Татарстан начальник ОГИБДД ОМВД России по Алексеевскому району майор полиции Руслан Шакиров и инспектор ДПС старший лейтенант полиции Фанис Муртазин, находясь на маршруте патрулирования, заметили на 96 км трассы Казань – Оренбург большегруз, находившийся в кювете.

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