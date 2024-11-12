❗️ ФСБ показала видео задержания украинского агента, который готовил теракт на ж/д в Севастополе Задержанный рассказал, что ему обещали 1 тысячу долларов за поджог.
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❗️ ФСБ показала видео задержания украинского агента, который готовил теракт на ж/д в Севастополе Задержанный рассказал, что ему обещали 1 тысячу долларов за поджог.