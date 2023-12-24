ФСБ впервые раскрыла подробности дела о госизмене журналиста Ивана Сафронова

Сам осужденный на 22 года строгача журналист своей вины не признает. Замначальника 1-го отдела следственного управления ФСБ России Александр Чабан в беседе со СМИ впервые описал подробности дела осужденного на 22 года за государственную измену журналиста Ивана Сафронова.