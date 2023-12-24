ФСБ впервые раскрыла подробности дела о госизмене журналиста Ивана Сафронова

Сам осужденный на 22 года строгача журналист своей вины не признает. Замначальника 1-го отдела следственного управления ФСБ России Александр Чабан в беседе со СМИ впервые описал подробности дела осужденного на 22 года за государственную измену журналиста Ивана Сафронова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии