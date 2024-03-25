Sochi AI станет реальностью Искусственный интеллект хотят применять для обеспечения деятельности в сфере госрешений, медицины, экологии, ЖКХ, транспорта и охраны общественного порядка.
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Sochi AI станет реальностью Искусственный интеллект хотят применять для обеспечения деятельности в сфере госрешений, медицины, экологии, ЖКХ, транспорта и охраны общественного порядка.