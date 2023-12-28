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Как Украина разрушила свои обязательства перед Россией

Как Украина разрушила свои обязательства перед Россией

Ровно 25 лет назад Россия ратифицировала договор, который должен был предотвратить любую возможность конфликтов с братской нам тогда Украиной.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Всё , что происходило в наших отношениях с этой вшивой территорией Усраиной, для русского, российского человека запредельно. Путин, Христом Богом люди просят денацификации этих хитрожопых тварей. Так, чтобы даже словари очищены были от многих терминов. Я уже вздрагиваю, когда даже слышу из ТВ это американское &quot;Юкрэйн&quot;. Воротит. Так и встают картинки этих мордастых салоедов, этих проституток в вышиванках с серпами, этих кострюлеголовых скачущих и орущих &quot;москаляку на гиляку&quot;, этих придурков, рассказывающих всем, что &quot;сама Америка  за них &quot; . А сейчас разбегающихся подальше от их матки Украины, как тараканы и требующих их содержания сытого и бесплатного. Ну где и когда ещё такое было видано?
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