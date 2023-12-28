Как Украина разрушила свои обязательства перед Россией

АС

Анатолий Страшко

Всё , что происходило в наших отношениях с этой вшивой территорией Усраиной, для русского, российского человека запредельно. Путин, Христом Богом люди просят денацификации этих хитрожопых тварей. Так, чтобы даже словари очищены были от многих терминов. Я уже вздрагиваю, когда даже слышу из ТВ это американское "Юкрэйн". Воротит. Так и встают картинки этих мордастых салоедов, этих проституток в вышиванках с серпами, этих кострюлеголовых скачущих и орущих "москаляку на гиляку", этих придурков, рассказывающих всем, что "сама Америка за них " . А сейчас разбегающихся подальше от их матки Украины, как тараканы и требующих их содержания сытого и бесплатного. Ну где и когда ещё такое было видано?