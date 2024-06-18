Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на вторник

Во второй половине дня осадки в городе прекратятся Сегодняшняя ночь в Петербурге претендовала на звание одной из самых теплых: в 2018 году 18 июня в городе минимальная температура была +18,4 градуса, сообщил сегодня в своём телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.