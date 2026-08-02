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CCP Bans Sale Of Retired Military Equipment, Citing Security Risks

CCP Bans Sale Of Retired Military Equipment, Citing Security Risks

CCP Bans Sale Of Retired Military Equipment, Citing Security Risks Authored by Alex Wu via The Epoch Times, The Chinese regime's military and public security authorities have jointly issued an order banning the sale, assembly, and marketing of retired military equipment, citing "security risks to military secrets.

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