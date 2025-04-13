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Царьград

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Бойцы Украины жестоко убили местного жителя под Курском. О преступлениях ВСУ рассказала мать погибшего

Бойцы Украины жестоко убили местного жителя под Курском. О преступлениях ВСУ рассказала мать погибшего

Украинские военнослужащие убили жителя слободы Гончаровка, нанеся ему тяжёлые увечья, а также подожгли его дом.

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