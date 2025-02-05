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«Мы тут не за хлебом пошли»: как Бородина и Сердюков готовятся к свадьбе

«Мы тут не за хлебом пошли»: как Бородина и Сердюков готовятся к свадьбе

Ксения Бородина готовится выйти замуж в третий раз. О каком торжестве мечтает телеведущая? Правда ли она заставила жениха Николая Сердюкова сделать пересадку волос? Почему многие считают, что Ксения делает из возлюбленного героя турецких сериалов? Кто из звезд еще планирует выйти замуж в этом году? И сколько денег знаменитости тратят на свои свадьбы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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