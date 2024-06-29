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Царьград

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Опасный маневр: водитель в Челябинской области погиб на повороте

Опасный маневр: водитель в Челябинской области погиб на повороте

На трассах региона сложная ситуация из-за проливного ливня.В 07:35 в субботу, 29 июня, ДТП произошло на 11 км автодороги "Миасс-Златоуст" на территории Миасского городского округа.

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