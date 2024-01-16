"Болезнь Х" - проект, где многое стыдно и страшно. Клаус Шваб не остановится

Natalija Osminina

Эти твари, вообще, хотят всех уничтожить. Это абсолютные шизофреники, возомнившие себя богами. Как там Керри говорил на прошлом Давосе 17 января 2023 г.: «Довольно необычно, что мы, избранная группа людей из-за того, что что-то коснулось нас в какой-то момент нашей жизни, можем сидеть в комнате, собираться вместе и действительно говорить о спасении планеты. И это так почти внеземно — думать о «спасении планеты»». По сути он "русским языком" сказал, что «человечеству неумолимо угрожает само человечество». И для спасения Земли от человечества они создают Единое Планетарное Правительство. Ради "спасения климата" надо не рожать детей, есть сверчков и червяков, платить налог за воздух, менять пол и прочую ахинею ради прекрасной жизни Золотого миллиарда. А 7 миллиардов человечества нужно в утиль. Поэтому Запад и строит свой цифровой концлагерь, который будет почище любого фашистского концлагеря. В котором все будут ждать своей очереди на утилизацию. А пока отказаться от всей собственности и перейти на аренду и недвижимости и машин. Никаких путешествий, переход на нормированное потребление продуктов и одежды.