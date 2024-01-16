Царьград © BULKIN SERGEY NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS В Давосе на полях Всемирного экономического форума намерены обсудить "болезнь Х", однако речь пойдёт скорее о коммерческой составляющей этого проекта.
"Болезнь Х" - проект, где многое стыдно и страшно. Клаус Шваб не остановится
Комментарии
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Natalija Osminina
Надо уничтожать тех, кто их субсидирует и брать всё под свой контроль.
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1 д.
Ксюша Кирьязис
Образуется новая, трансконтинентальная, транснациональная форма фашизма, когда во главу угла ставится не нация, а безграничная власть субъектов....
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13 час.
Natalija Osminina
Эти твари, вообще, хотят всех уничтожить. Это абсолютные шизофреники, возомнившие себя богами. Как там Керри говорил на прошлом Давосе 17 января 2023 г.: «Довольно необычно, что мы, избранная группа людей из-за того, что что-то коснулось нас в какой-то момент нашей жизни, можем сидеть в комнате, собираться вместе и действительно говорить о спасении планеты. И это так почти внеземно — думать о «спасении планеты»». По сути он "русским языком" сказал, что «человечеству неумолимо угрожает само человечество». И для спасения Земли от человечества они создают Единое Планетарное Правительство. Ради "спасения климата" надо не рожать детей, есть сверчков и червяков, платить налог за воздух, менять пол и прочую ахинею ради прекрасной жизни Золотого миллиарда. А 7 миллиардов человечества нужно в утиль. Поэтому Запад и строит свой цифровой концлагерь, который будет почище любого фашистского концлагеря. В котором все будут ждать своей очереди на утилизацию. А пока отказаться от всей собственности и перейти на аренду и недвижимости и машин. Никаких путешествий, переход на нормированное потребление продуктов и одежды.
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13 час.
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