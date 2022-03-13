Алекс Карузо вернулся на площадку, пропустив 22 матча из-за перелома запястья

Алекс Карузо вернулся на площадку, пропустив 22 матча из-за перелома запястья

Защитник «Чикаго» Алекс Карузо вышел на площадку со скамейки запасных в субботнем матче против «Кливленда» (101:91), пропустив 22 игры из-за перелома запястья.

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