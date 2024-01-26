Почти 145 тысяч алматинцев вакцинировались против кори

С марта 2023 года в Алматы зарегистрировали 4 704 подтвержденных случая кори. Об этом сообщил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Алпысбайұлы Касымхан, передает inAlmaty.
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