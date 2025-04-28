Врач Ткачева: снижение мышечной силы в старости повышает риск смерти

Повышенная утомляемость, мышечная слабость, потеря мышечной силы, трудности при выполнении определенных видов деятельности (невозможность длительно стоять и ходить на большие расстояния), и частые падения могут указывать на саркопению, то есть снижение мышечной силы.
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