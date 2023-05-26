Рособрнадзор не планирует увеличивать число обязательных предметов ЕГЭ

Игорь Круглинский, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), рассказал о том, что ведомство в данный момент не собирается увеличивать количество обязательных к сдаче предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ).