Рособрнадзор не планирует увеличивать число обязательных предметов ЕГЭ

Игорь Круглинский, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), рассказал о том, что ведомство в данный момент не собирается увеличивать количество обязательных к сдаче предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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