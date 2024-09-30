Назван самый популярный вид мошенничества в России

Аферисты чаще всего обманывают россиян через телефон Вишинг — это устный вид мошенничества, при котором злоумышленники звонят людям по телефону и под разными предлогами вынуждают их совершать действия в своих интересах.
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