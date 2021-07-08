Китай ужесточает применение мягкого наказания за тяжкие преступления

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“Новости Китая” о правосудии в Китае Высший суд Китая и высшая прокуратура обратились к судебным органам с просьбой придерживаться строгих стандартов в применении мягких наказаний за тяжкие преступления, такие как изнасилование и серьезное насилие.