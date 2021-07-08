Свежие комментарии

  • Alex Bambroff
    https://prc.today/pekin-stolicza-velikoj-strany/ https://prc.today/pekin-stolicza-velikoj-strany/ https://prc.today/p...Цены на импортную...
  • Alex Bambroff
    Чем человек тупее, тем он о себе лучшего мнения ))Почему противники...
  • Alex Bambroff
    база клонирования свиней, звучит футуристично ))База клонирования...

Китай ужесточает применение мягкого наказания за тяжкие преступления

“Новости Китая” о правосудии в Китае   Высший суд Китая и высшая прокуратура обратились к судебным органам с просьбой придерживаться строгих стандартов в применении мягких наказаний за тяжкие преступления, такие как изнасилование и серьезное насилие.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх