Китай ужесточает применение мягкого наказания за тяжкие преступления

“Новости Китая” о правосудии в Китае Высший суд Китая и высшая прокуратура обратились к судебным органам с просьбой придерживаться строгих стандартов в применении мягких наказаний за тяжкие преступления, такие как изнасилование и серьезное насилие.
“Новости Китая” о правосудии в Китае Высший суд Китая и высшая прокуратура обратились к судебным органам с просьбой придерживаться строгих стандартов в применении мягких наказаний за тяжкие преступления, такие как изнасилование и серьезное насилие.
Свежие комментарии