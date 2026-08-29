Экс-премьер-министр Польши Ян Билецкий заявил, что Европа «де-факто» находится в состоянии так называемой «гибридной войны» с Россией, и обвинил Москву в использовании «гангстерских методов».
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Это уже откровеннЫЙ ПИЗДЕШЬ в исполнениии зачуханого пшека ,Россия ,начиная с 2007 года ,на всех форумах и на всех ветвях власти твердила ,что необходимо заключить всеобемлющее соглашение по безопасности на евроконтиненте ,где всем будут гарантированы одинаковые условия безопасности .ЕС и НАТО отмахивались от всех предложений и продолжали продвигать повестку расширения НАТО на восток за счёт приема в блок республик бывшего СССР ,в ущерб безопасности РОссии и её территорий .События последних почти 20-ти лет показали к чему привело упрямство руководителей ЕС и НАТО ,и это ещё "не вечер" ....А " вечер" может быть не томным ,а весьма страшным и если ЕС надеется ,что Россия будет воевать с ними как на Украине ,то они глубоко ошибаются ...В ход пойдёт весь арсенал вооружений России ,будьте уверены!