Путин и Си Цзиньпин сверяют часы и позиции: Осенний марафон встреч лидеров стартует сегодня

Бишкек, Нью-Дели, Шэньчжень, а там и Майами — где реально решаются судьбы мира Константин Ольшанский На фото: президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (слева направо) (Фото: Александр Казаков/ТАСС) Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открывающийся сегодня в Бишкеке, станет главным геополитическим событием года.
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