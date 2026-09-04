БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Путин и Си Цзиньпин сверяют часы и позиции: Осенний марафон встреч лидеров стартует сегодня

Путин и Си Цзиньпин сверяют часы и позиции: Осенний марафон встреч лидеров стартует сегодня

Бишкек, Нью-Дели, Шэньчжень, а там и Майами — где реально решаются судьбы мира Константин Ольшанский На фото: президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (слева направо) (Фото: Александр Казаков/ТАСС) Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открывающийся сегодня в Бишкеке, станет главным геополитическим событием года.

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