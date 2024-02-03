День Тимофея отмечают 4 февраля 2024 года Алина ВеременчукСвятого апостола Тимофея, который был принят в христианство апостолом Павлом, православные христиане будут отмечать в воскресенье, 4 февраля 2024 года.
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