Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Фицо: после покушения трудно сидеть за рулем, но работать могу полноценно

Фицо: после покушения трудно сидеть за рулем, но работать могу полноценно

Преступник был задержан на месте происшествия. Впоследствии следствием установлено, что нападение носит политический характер, мотивированное несогласием с политикой правительства Словакии, включая его позицию по вопросу поставок оружия Украине.

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