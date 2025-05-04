Фицо: после покушения трудно сидеть за рулем, но работать могу полноценно

Преступник был задержан на месте происшествия. Впоследствии следствием установлено, что нападение носит политический характер, мотивированное несогласием с политикой правительства Словакии, включая его позицию по вопросу поставок оружия Украине.
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