Брак ради чужих выплат. В Барнауле группу обвиняют в хищении денег бойцов СВО

Сумма ущерба превысила 60 млн рублей В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении группы из 13 человек, которых обвиняют в хищении выплат и компенсаций, предназначавшихся участникам СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Роскачество объяс...
- Пособие на погреб...
- В ГД предложили к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым