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Брак ради чужих выплат. В Барнауле группу обвиняют в хищении денег бойцов СВО

Сумма ущерба превысила 60 млн рублей В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении группы из 13 человек, которых обвиняют в хищении выплат и компенсаций, предназначавшихся участникам СВО.

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