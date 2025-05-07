Барберов назвали лидерами бьюти-индустрии по уровню зарплат

Барберы — лидеры бьюти-индустрии по уровню зарплат. Об этом сообщил «Коммерсантъ».Барбер за работой / Источник: © Надежда ЗюхинаПо данным сервиса автоматизации Yclients, в марте средний размер зарплаты барберов составил 85,5 тыс.
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