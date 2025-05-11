Макрон назвал предложение Путина по Украине недостаточным шагом

Sarah Meyssonnier/POOL/TASS Предложение президента РФ Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной является "первым шагом, но этого недостаточно", заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
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