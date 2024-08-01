Гидрометцентр прогнозирует в Омской области более жаркий, чем обычно, август. Осадков в последнем месяце лета тоже ожидается меньше.
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Гидрометцентр прогнозирует в Омской области более жаркий, чем обычно, август. Осадков в последнем месяце лета тоже ожидается меньше.